На Байкале начало работать новое многофункциональное экологическое судно

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Новое многофункциональное экологическое судно, танкер-бункеровщик «Георгий Москалев» спущен на воду самого глубокого озера мира — Байкала. Это первое современное экосудно в России, построенное специально для Байкала, благодаря ему сделан еще один шаг по сохранению уникального водоема.

На Байкале ходит много судов разного размера, но до сих пор в акватории озера не было ни одного нормально работающего судна, которое бы принимало с них льяльные (нефтесодержащие) воды, то есть фактически большая часть таких вод сливалась прямо в озеро. Создано уникально экосудно, оно может принимать твердые и жидкие бытовые отходы и льяльные воды, перерабатывать их для вторичного использования топлива. Судно сделали, запустили, оно начало работать. Ни на одном водоеме в России, «ни на Волге, ни на Неве», пока такого судна нет, оно первое в своем роде и построено специально для Байкала.

Решение о строительстве такого судна было принято в 2017 году. Из федерального бюджета на реализацию проекта было выделено около 600 млн рублей. Судно построило ПАО «Восточно-Сибирское речное пароходство» по заказу ФКУ «Речводпуть» Росморречфлота, ему присвоено имя Героя Советского Союза Георгия Николаевича Москалева — народного художника Бурятской АССР, заслуженного художника РСФСР.

«Танкер-бункеровщик будет передан в оперативное управление Администрации Байкало-Ангарского бассейна внутренних водных путей. Закрепление экологического судна планируется в порту Турка особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Байкальская гавань», — уточнили в пресс-службе правительства Бурятии.