БПО «Прогресс» Концерна «Автоматика» обновило производственные линии
Башкирское производственное объединение «Прогресс» (г. Уфа) завершило отладку новой линии поверхностного монтажа. Обновленная линия для пайки электронных компонентов на печатных платах позволила увеличить производительность труда на предприятии более чем в 7 раз за счет использования современных технологий.
На сегодняшний день в России существует не более десяти аналогичных линий поверхностного монтажа. Финансирование модернизации осуществлялось за счет средств Фонда Развития Промышленности.
«Качество электронных компонентов обеспечивается за счет применения 3D-систем контроля нанесения материалов, установки и пайки компонентов, функционирующих на принципе лазерной триангуляции», — пояснил генеральный директор АО «БПО «Прогресс» Марат Тимиров.
Модернизируемая линия позволила увеличить производительность труда за счет использования модульных установщиков, чипшутера и универсального высокоточного установщика. Также линия оснащена конвекционной печью с десятью зонами нагрева и тремя зонами охлаждения и обеспечивает оптимальную настройку термопрофиля под самые сложные изделия, в том числе в области бессвинцовой технологии.
Основными направлениями деятельности акционерного общества являются контрактная разработка в сферах электроники для рынка телекоммуникационных услуг и промышленной автоматизации; разработка системного, прикладного и сервисного программного обеспечения; разработка всей необходимой конструкторской документации, включая сборочные, деталировочные чертежи, 3D модели и спецификации будущего изделия; разработка и производство средств связи специального назначения для нужд силовых ведомств; производство и реализация оборудования гражданской промышленной электроники, телекоммуникационного оборудования и электрооборудования двойного назначения.
«Рост производственной базы, развитие, расширение и модернизация ее мощностей — важнейшие стратегические цели холдинговой компании «Концерн «Автоматика». Уже много лет Концерн занимает лидирующие позиции на отечественном рынке систем и комплексов, предназначенных для обеспечения защиты информации, в том числе благодаря высокому уровню выполняемых работ и качеству изготавливаемой продукции. Мы уделяем пристальное внимание модернизации оборудования и оптимизации технологических процессов на производстве», — комментирует генеральный директор Концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.
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