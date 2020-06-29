БПО «Прогресс» Концерна «Автоматика» обновило производственные линии

© magnetron.su

Башкирское производственное объединение «Прогресс» (г. Уфа) завершило отладку новой линии поверхностного монтажа. Обновленная линия для пайки электронных компонентов на печатных платах позволила увеличить производительность труда на предприятии более чем в 7 раз за счет использования современных технологий.

На сегодняшний день в России существует не более десяти аналогичных линий поверхностного монтажа. Финансирование модернизации осуществлялось за счет средств Фонда Развития Промышленности.

«Качество электронных компонентов обеспечивается за счет применения 3D-систем контроля нанесения материалов, установки и пайки компонентов, функционирующих на принципе лазерной триангуляции», — пояснил генеральный директор АО «БПО «Прогресс» Марат Тимиров.

Модернизируемая линия позволила увеличить производительность труда за счет использования модульных установщиков, чипшутера и универсального высокоточного установщика. Также линия оснащена конвекционной печью с десятью зонами нагрева и тремя зонами охлаждения и обеспечивает оптимальную настройку термопрофиля под самые сложные изделия, в том числе в области бессвинцовой технологии.

© magnetron.su

Основными направлениями деятельности акционерного общества являются контрактная разработка в сферах электроники для рынка телекоммуникационных услуг и промышленной автоматизации; разработка системного, прикладного и сервисного программного обеспечения; разработка всей необходимой конструкторской документации, включая сборочные, деталировочные чертежи, 3D модели и спецификации будущего изделия; разработка и производство средств связи специального назначения для нужд силовых ведомств; производство и реализация оборудования гражданской промышленной электроники, телекоммуникационного оборудования и электрооборудования двойного назначения.

«Рост производственной базы, развитие, расширение и модернизация ее мощностей — важнейшие стратегические цели холдинговой компании «Концерн «Автоматика». Уже много лет Концерн занимает лидирующие позиции на отечественном рынке систем и комплексов, предназначенных для обеспечения защиты информации, в том числе благодаря высокому уровню выполняемых работ и качеству изготавливаемой продукции. Мы уделяем пристальное внимание модернизации оборудования и оптимизации технологических процессов на производстве», — комментирует генеральный директор Концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.