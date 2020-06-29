На СЗ «Эмпериум» заложен первый из пяти скоростных катамаранов

27 июня 2020 года в г. Санкт-Петербург учредитель верфи «Эмпериум» Александр Лебедев подписал контракт на поставку пяти скоростных катамаранов Ecocruiser с председателем совета директоров ООО «ВодоходЪ» Виктором Олерским.

В этот же день состоялась закладка первого из пяти катамаранов.

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Катамаран сможет перевозить до 120 пассажиров и будет ходить от Дворцовой набережной Санкт-Петербурга до Петергофа.

Разработчик судна — НПК «Морсвязьавтоматика».

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