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Судостроение и судоходство

На СЗ «Эмпериум» заложен первый из пяти скоростных катамаранов

27 июня 2020 года в г. Санкт-Петербург учредитель верфи «Эмпериум» Александр Лебедев подписал контракт на поставку пяти скоростных катамаранов Ecocruiser с председателем совета директоров ООО «ВодоходЪ» Виктором Олерским.

В этот же день состоялась закладка первого из пяти катамаранов.

 © portnews.ru

Катамаран сможет перевозить до 120 пассажиров и будет ходить от Дворцовой набережной Санкт-Петербурга до Петергофа.

Разработчик судна — НПК «Морсвязьавтоматика».

 © korabel.ru
Источник: https://portnews.ru/news/297975/

катамаран, Санкт-Петербург, Морсвязьавтоматика, Эмпериум
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