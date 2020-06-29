На СЗ «Эмпериум» заложен первый из пяти скоростных катамаранов
27 июня 2020 года в г. Санкт-Петербург учредитель верфи «Эмпериум» Александр Лебедев подписал контракт на поставку пяти скоростных катамаранов Ecocruiser с председателем совета директоров ООО «ВодоходЪ» Виктором Олерским.
В этот же день состоялась закладка первого из пяти катамаранов.
Катамаран сможет перевозить до 120 пассажиров и будет ходить от Дворцовой набережной Санкт-Петербурга до Петергофа.
Разработчик судна — НПК «Морсвязьавтоматика».
Источник: https://portnews.ru/news/297975/
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