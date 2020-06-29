«Атоммаш» изготовил комплект из 4 парогенераторов для энергоблока № 1 АЭС «Аккую» в Турции

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В Волгодонском филиале АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) завершено изготовление комплекта парогенераторов ПГВ-1000 МКО для первого энергоблока строящейся в Турции АЭС «Аккую».

Весь цикл изготовления парогенераторов длился около двух лет и включал в себя сборку-сварку корпусов из отдельных обечаек и патрубков, изготовление днищ, установку теплообменных труб в коллекторы первого контура и установку внутрикорпусных устройств, а также комплекс контрольных мероприятий. Важный этап производства — установка 11 тысяч теплообменных нержавеющих труб, общая длина которых составляет около 125 километров. На каждом из парогенераторов проведены все виды испытаний и контролей — гидравлические и вакуумные испытания, ультразвуковой, магнитно-порошковый, вихре-токовый контроли и рентгено-гаммаграфирование. В общей сложности специалистами по качеству были проведены 415 контрольных операций для каждого изделия.

В настоящее время в производстве на завершающей стадии изготовления находятся опоры парогенератора и комплекты монтажных частей. В дальнейшем планируется комплектная поставка всего оборудования водным транспортом.