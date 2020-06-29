Кемеровский механический завод запустил новое производство бактерицидных ламп

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Кемеровский механический завод (КМЗ), входящий в контур управления холдинга «Технодинамика» Госкорпорации Ростех — управляющей организации НПК «Техмаш», освоил производство ультрафиолетовых рециркуляторов для обеззараживания воздуха. Решение об оперативном изготовлении дезинфицирующих устройств было принято совместно с администрацией Кузбасса в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

«Первый срочный заказ мы получили на изготовление тысячи бактерицидных ламп. Сейчас эти рециркуляторы устанавливаются на избирательных участках региона, где 1 июля будет проводиться общероссийское голосование по поправкам к Конституции. Еще на 20 тысяч ламп планируем заключить договор с Министерством здравоохранения Кузбасса, обязательства по которому предполагаем выполнить до конца 2020 года», — отметил генеральный директор КМЗ Петр Поволяев.

Ультрафиолетовые рециркуляторы предназначены для обеззараживания воздуха в помещениях с большим скоплением людей. Степень очистки 99,9%. Высокое качество обеззараживания достигается за счет оптимального соотношения мощности бактерицидного потока лампы и скорости прохождения воздушного потока. Характеристики устройства позволяют производить обработку помещений объемом 75-90 м3.

Рециркуляторы КМЗ не токсичны для человека и животных, при использовании устройств обеспечивается полная безопасность. Процесс дезинфекции воздуха может проводиться в присутствии людей.