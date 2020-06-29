В Оренбургской области введена в работу 140-километровая ЛЭП

«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») завершила работы по реконструкции линии 220 кВ «Рысаево — Саракташ-Тяга». Фактически возведена новая 140-километровая ЛЭП путем реконструкции всей протяженности прежней линии. С учетом прохождения объекта по районам со сложными климатическими условиями внедрены инновационные решения для снижения ветровой и гололедной нагрузки. Стоимость работ — 2,5 млрд рублей. Проект позволил повысить надежность электроснабжения центрального Оренбуржья с населением более 500 тыс. человек, объектов Южно-Уральской железной дороги.

Установлено 612 опор, смонтированы новый провод и грозотрос протяженностью 140 км, построены переходы через железную дорогу и автомагистраль «Оренбург — Орск». В проекте было задействовано более 100 специалистов и 55 единиц спецтехники. Работы выполнялись в труднодоступной местности с перепадом высот до 100 м.

Применены технические решения для минимизации рисков аварий в неблагоприятных погодных условиях, характерных для степных зон Оренбуржья. Использован инновационный компактированный провод с усиленным стальным сердечником, что будет способствовать снижению аэродинамической нагрузки./

Для предотвращения технологических нарушений из-за образования гололеда установлены металлические опоры специальной конструкции с увеличенными габаритными расстояниями между грозозащитным тросом и фазными проводами. Для уменьшения риска аварий, связанных с жизнедеятельностью птиц, на ЛЭП смонтировано порядка 2,5 тыс. противоприсадочных защитных устройств.

Энергообъект имеет стратегическое значение для Оренбургской области, участвует в выдаче мощности Ириклинской ГРЭС и энергоснабжении Оренбургского транспортного узла. Железными и автодорогами, отходящими от него, регион связан с соседними областями, а также с Республикой Казахстан и государствами Центральной Азии.