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Новые заводы и цеха

В Санкт-Петербурге стартовало строительство завода по производству двигателей «Хендэ ВИА Рус»

 © nevnov.ru

Во вторник, 30 июня, в Петербурге прошла торжественная церемония, во время которой начали строить завод по производству автомобильных двигателей ООО «Хендэ ВИА Рус».

ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» осуществляет на территории города строительство крупнейшего завода по производству двигателей. Там будут выпускать 240 тысяч двигателей в год, а когда завод выйдет на полную мощность — более 300 тысяч двигателей в год. Часть продукции будут отправлять в страны Восточной Азии.

В проект инвестировали 13,1 млрд рублей. Там создадут более 500 новых рабочих мест. Петербург за 15 лет работы завода получит 100,7 млн рублей дохода. Оборудование начнут тестировать в первом квартале 2021 года. Двигатели начнут делать с октября того же года.
Источник: https://nevnov.ru/816262-v-peterbur...rrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

Санкт-Петербург, Хендэ ВИА Рус
  • Великоросс Великоросс
    30.06.2013:09:40

     © nevnov.ru

     © nevnov.ru

     © nevnov.ru

     © nevnov.ru

     © nevnov.ru

     © nevnov.ru

    Отредактировано: Великоросс~13:11 30.06.20
    #1201989
  • Нет аватара nabludatel71
    30.06.2013:24:40

    В проект инвестировали

    Наверное, всё же, инвестируют - раз завод только начали строить. Или там какая-то оригинальная схема?    

    #1201992
  • Strange Hunter Strange Hunter
    30.06.2017:02:17

    240-300 тысяч двигателей(которые в основном пойдут на собираемые там же автомобили) в год это вам не кот чихнул, это больше, чем объемы производства АЗЛК в лучшие годы(ну как сказать лучшие… массово гнали безнадёжно устаревшее семейство 2140 которое даже внутри страны не очень покупали).

    #1202027
  • Сергей Беседин
    30.06.2017:15:23

    мех.обработка, хорошо,а где литейное производство?На схеме не увидел,отливки колен.валов и блоков цилиндров.и т.д.из Кореи будут поставлять?

    Отредактировано: Сергей Беседин~17:16 30.06.20
    #1202028
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