В Санкт-Петербурге стартовало строительство завода по производству двигателей «Хендэ ВИА Рус»

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Во вторник, 30 июня, в Петербурге прошла торжественная церемония, во время которой начали строить завод по производству автомобильных двигателей ООО «Хендэ ВИА Рус».

ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» осуществляет на территории города строительство крупнейшего завода по производству двигателей. Там будут выпускать 240 тысяч двигателей в год, а когда завод выйдет на полную мощность — более 300 тысяч двигателей в год. Часть продукции будут отправлять в страны Восточной Азии.

В проект инвестировали 13,1 млрд рублей. Там создадут более 500 новых рабочих мест. Петербург за 15 лет работы завода получит 100,7 млн рублей дохода. Оборудование начнут тестировать в первом квартале 2021 года. Двигатели начнут делать с октября того же года.