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Транспорт и логистика

В Тульской области завершилось строительство крупного логистического центра

 © tularegion.ru

В Новомосковске завершилось строительство крупного логистического центра.

Инвестиционное соглашение о создании дистрибьютерского центра было подписано между правительством Тульской области и компанией P&G на площадке Петербургского международного экономического форума в 2018 году.

Общий объем инвестиций в его создание составил 2,5 млрд рублей. В центре будет создано до 550 рабочих мест.

Предприятие вошло в число производств, перепрофилировавшихся под выпуск масок. За последние 4 года компания реализовала уже третий инвестиционный проект на промышленной площадке в Новомосковске.

 © tularegion.ru

 © tularegion.ru

 © tularegion.ru

 © tularegion.ru

 © tularegion.ru

 © tularegion.ru

 © tularegion.ru

 © tularegion.ru

 © tularegion.ru
Источник: https://tularegion.ru/presscenter/press-release/?ELEMENT_ID=253997

Тульская область, иностранные инвестиции
  • Великоросс Великоросс
    30.06.2019:43:31

     © tularegion.ru

     © tularegion.ru

     © tularegion.ru

     © tularegion.ru

     © tularegion.ru

    Отредактировано: Великоросс~19:43 30.06.20
    #1202052
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