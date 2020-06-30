В Тульской области завершилось строительство крупного логистического центра
В Новомосковске завершилось строительство крупного логистического центра.
Инвестиционное соглашение о создании дистрибьютерского центра было подписано между правительством Тульской области и компанией P&G на площадке Петербургского международного экономического форума в 2018 году.
Общий объем инвестиций в его создание составил 2,5 млрд рублей. В центре будет создано до 550 рабочих мест.
Предприятие вошло в число производств, перепрофилировавшихся под выпуск масок. За последние 4 года компания реализовала уже третий инвестиционный проект на промышленной площадке в Новомосковске.
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30.06.2019:43:31