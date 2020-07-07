«Вертолеты России» передали авиакомпании «ЯМАЛ» два Ми-8МТВ-1

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Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) передал два вертолета Ми-8МТВ-1 производства Казанского вертолетного завода для ООО «АК «ЯМАЛ». Обе машины предназначены для выполнения заданий в Ямало-Ненецком автономном округе и будут базироваться в Салехарде.

Вертолеты Ми-8МТВ-1, изготовленные для авиакомпании «ЯМАЛ», служат для перевозки грузов и пассажиров.

Ранее, в конце 2019 г. авиакомпании «ЯМАЛ» были переданы два вертолета Ми-8МТВ-1, в 2017-2018 гг. — заказчик приобрел пять вертолетов этой же серии производства КВЗ.

Машины оснащены двумя газотурбинными высокоэкономичными отечественными двигателями ТВ3-117ВМ и главным редуктором ВР-14. Мощность каждого двигателя составляет 2200 л.с. Вертолеты оборудованы вспомогательными силовыми установками, обеспечивающими функцию аварийного источника электроэнергии в полете при отказе генераторов.

Каждое воздушное судно оснащено внешней тросовой подвеской, на которой можно перевозить груз, максимальным весом до 4 тонн — в зависимости от дальности полета, высоты посадочных площадок над уровнем моря, температуры воздуха и ряда других факторов. Также выполнена подготовка мест под установку бортовой стрелы с лебедкой, позволяющей проводить спасательные операции. Внутри салонов подготовлены места для дополнительных топливных баков.

Многоцелевые вертолеты Ми-8МТВ-1 имеют уникальные летно-технические и эксплуатационные характеристики, они могут быть использованы практически во всех климатических условиях. Конструкция и оборудование вертолета Ми-8МТВ-1 позволяет эксплуатировать его при автономном базировании на необорудованных площадках.