Очередная партия истребителей Су-35С изготовлена для пилотажной группы «Русские Витязи»

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Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина — филиал ПАО «Компания «Сухой» (в составе ПАО «ОАК» Госкорпорации Ростех) изготовил еще 4 самолета Су-35С для пилотажной группы «Русские Витязи». Первые четыре самолета были переданы осенью прошлого года.

Новые истребители прошли заводские испытания на КнААЗ им. Ю.А. Гагарина. Самолеты, окрашенные в цвета российского флага, имеют серийную комплектацию. Они являются самой современной на сегодняшний день модификацией истребителя поколения 4++ Су-35С.

Создание такой передовой военной техники — предмет особой гордости. Самолеты Су-35С стоят на вооружении в российских ВКС, решают боевые задачи. На службе в знаменитой пилотажной группе «Русские Витязи» Су-35С выполняют важнейшую миссию — демонстрируют достижения российской конструкторской мысли.

Су-35С — многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++, превосходящий существующие российские и зарубежные истребители поколений 4 и 4+ и приближающийся по своим характеристикам к самолетам 5-го поколения. Самолет предназначен для поражения воздушных, наземных и надводных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования.

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