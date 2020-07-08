Компания «Лукойл» осуществила первый проект бурения скважины на газовых генераторах

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Бурение скважин — один из самых сложных процессов нефтегазодобычи с точки зрения его энергообеспечения: буровые установки отличаются непостоянным профилем нагрузки, состоящим из скачков и провалов.

Как правило, для энергообеспечения бурения используют дизельные генераторы, которые менее чувствительны к скачкам напряжения, но электроэнергия, полученная таким образом, стоит дорого из-за высокой цены дизельного топлива с учетом объёмов его потребления.

Эти недостатки отсутствуют у системы бурения на газе, которая теперь, благодаря экспертам «Аггреко», стала доступна на российском рынке.

© neftegaz.ru

«Аггреко» реализовала инициативу ПАО «ЛУКОЙЛ» по организации бурения на газе, предложив:

строительство энергоцентра из 7 газовых генераторов единичной мощностью 1375 кВА (двигатель QSK60),

2 трансформаторных подстанций и 1 ЗРУ.

Для решения проблемы непостоянной нагрузки генераторов, компания впервые использовала суперконденсаторную установку, которая позволяет обеспечить стабилизацию частоты и напряжения в сети при резких изменениях и колебаниях потребления электрической мощности.

Применение данной системы позволило снизить затраты на энергоснабжение буровых установок на 50% и эффективно утилизировать попутный нефтяной газ, который раньше компания сжигала на факеле ввиду невозможности эксплуатации.

В дальнейшем централизованный газовый энергокомплекс «Аггреко» сможет обеспечить электроэнергией не только объекты бурения, но и другие объекты инфраструктуры: комплексы для добычи, подготовки и транспортировки нефти и социально-бытовые помещения.

Проект был осуществлён на Средне-Назымском месторождении в Ханты-Манскийском округе.