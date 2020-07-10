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Космонавтика

Модуль «Наука» успешно прошёл наземные испытания

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Специалисты ГКНПЦ им. М.В. Хруничева (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») завершили вакуумные испытания нового модуля российского сегмента Международной космической станции «Наука».

В настоящее время специалисты ракетно-космического завода готовят модуль к отправке на космодром Байконур, где будут продолжены контрольные испытания перед его запуском к Международной космической станции. Запуск должен быть выполнен в 2021 году.

Модуль прошёл испытания наиболее объективным методом контроля на соответствие заданным характеристикам в условиях, приближенных к эксплуатационным. Вакуумные испытания подтвердили требования по штатной работе всех систем модуля «Наука».

Была проведена проверка работоспособности всех подсистем модуля, отвечающих за работу двигательной установки, система терморегулирования, подтверждена герметичность корпуса и шлюзового отсека, проверена герметичность и работоспособность стыковочных агрегатов и герметичных люков, а также ряд сопутствующих систем.

Разработка модуля «Наука» началась более 20 лет назад, на основе дублёра модуля «Заря» — ФГБ-2. Сроки готовности модуля неоднократно переносились, в связи с чем потребовалась модернизация некоторых его элементов. Впоследствии модуль получил название МЛМ-У (усовершенствованный).

Источник: https://www.roscosmos.ru/28800/

Роскосмос, ГКНПЦ им. М.В. Хруничева
  • Clausson Clausson
    10.07.2023:21:09

    Неужели уже близко то время?

    Жизнь прошла в ожидании…

    #1202739
  • Нет аватара Захарка
    11.07.2009:38:24

    Неужто дождались? Скрещу пальцы…

    #1202750
  • Дмитрий Кентов
    11.07.2011:17:57

    Спасибо маску, а вернее всероссийской истерике о полимерах. Так бы и тянулось все

    #1202757
  • Геннадий Тесёлкин Геннадий Тесёлкин
    12.07.2001:33:19

    А модуль будет соответствовать нынешним задачам, в смысле какова начинка?

    #1202811
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