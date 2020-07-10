Модуль «Наука» успешно прошёл наземные испытания

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Специалисты ГКНПЦ им. М.В. Хруничева (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») завершили вакуумные испытания нового модуля российского сегмента Международной космической станции «Наука».

В настоящее время специалисты ракетно-космического завода готовят модуль к отправке на космодром Байконур, где будут продолжены контрольные испытания перед его запуском к Международной космической станции. Запуск должен быть выполнен в 2021 году.

Модуль прошёл испытания наиболее объективным методом контроля на соответствие заданным характеристикам в условиях, приближенных к эксплуатационным. Вакуумные испытания подтвердили требования по штатной работе всех систем модуля «Наука».

Была проведена проверка работоспособности всех подсистем модуля, отвечающих за работу двигательной установки, система терморегулирования, подтверждена герметичность корпуса и шлюзового отсека, проверена герметичность и работоспособность стыковочных агрегатов и герметичных люков, а также ряд сопутствующих систем.

Разработка модуля «Наука» началась более 20 лет назад, на основе дублёра модуля «Заря» — ФГБ-2. Сроки готовности модуля неоднократно переносились, в связи с чем потребовалась модернизация некоторых его элементов. Впоследствии модуль получил название МЛМ-У (усовершенствованный).