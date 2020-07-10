Завершена покраска самолета Ту-214ПУ в ливрею СЛО «Россия»

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8 июля ульяновское АО «Спектр-Авиа» сообщило о завершении покраски самолета Ту-214ПУ в ливрею СЛО «Россия».

Новый Ту-214, произведенный на Казанском авиационном заводе им. С.П.Горбунова, окрашен для ФГБУ «Специальный летный отряд «Россия» Управления делами Президента РФ.

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