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Завершена покраска самолета Ту-214ПУ в ливрею СЛО «Россия»

 © m-files.cdnvideo.ru

8 июля ульяновское АО «Спектр-Авиа» сообщило о завершении покраски самолета Ту-214ПУ в ливрею СЛО «Россия».

Новый Ту-214, произведенный на Казанском авиационном заводе им. С.П.Горбунова, окрашен для ФГБУ «Специальный летный отряд «Россия» Управления делами Президента РФ.

 © vk.com
Источник: https://vk.com/wall-166596029_59054

авиастроение
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