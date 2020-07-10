«Класс-Инжиниринг» увеличила мощности по производству упаковочного оборудования

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Компания «Класс-Инжиниринг» (г. Санкт-Петербург) производит станки для перемотки стретч-плёнки, пищевой пленки, фольги, а также флексопечатного оборудования. Завод успешно работает с 2003 года и на текущий момент является одним из лидеров в своей отрасли, получивших признание не только в России, но и за рубежом.

В первом полугодии 2020 года компания переехала в новое здание площадью более 1500 кв. м. Такая потребность возникла в связи с непрерывным ростом продаж продукции и увеличением рынков сбыта. Расширение производственных мощностей позволит увеличить объемы производства выпускаемой продукции более чем на 40%.

За последние годы предприятием был создан ряд уникальных решений в области перемотки различных рулонных материалов, а охват поставок оборудования превысил отметку в 50 стран мира. В 2018 году компания стала победителем ежегодного конкурса «Экспортер года» среди малых и средних предприятий Северной столицы.