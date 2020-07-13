Фармацевтическая компания «Герофарм» поставила в Венесуэлу новые препараты от диабета

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Российская компания ГЕРОФАРМ доставила 840 000 упаковок инсулина в Каракас. Это первая поставка компании, которая, помимо генно-инженерных инсулинов человека, включает аналоги инсулина — РинЛиз® (инсулин лизпро) и РинГлар® (инсулин гларгин).

ГЕРОФАРМ — единственный поставщик инсулинов в Венесуэле.

Объема достаточно, чтобы обеспечить полную потребность страны на срок до двух месяцев.

2 августа в Каракас морем также будет доставлено 20 тысяч многоразовых шприц-ручек Ринсапен® II и 20 тысяч упаковок игл. ГЕРОФАРМ, не являясь производителем последних, на собственные средства закупил их у одного из ведущих международных производителей. Таким образом, каждый пациент, получивший многоразовую шприц-ручку Ринсапен® II, будет бесплатно и на длительный срок обеспечен иглами для безопасного введения инсулина.