«Атоммаш» отгрузил парогенератор для строящегося энергоблока № 4 АЭС «Куданкулам»

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Волгодонский филиал «Атоммаш» компании «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — «Атомэнергомаш») отгрузил последний аппарат из комплекта теплообменного оборудования, изготавливаемого заводом для четвертого энергоблока АЭС «Куданкулам» в Индии.

В индийский штат Тамилнад изделие будет доставлено несколькими видами транспорта. Сначала от завода до специализированного причала на Цимлянском водохранилище парогенератор доставили автомобильным транспортером. Потом его переместили на баржу, после чего речным путем аппарат отправился до Санкт-Петербурга. Оттуда он будет через Суэцкий канал доставлен в Индию. Общая протяженность маршрута составит 21 тыс. километров.

«Мы завершили поставку оборудования для атомной станции в Индии. В этом году сроки навигации были перенесены из-за ограничений, вызванных эпидемиологической обстановкой. Несмотря на эту непростую ситуацию, отгрузка изделия прошла успешно и контрактные обязательства перед заказчиком были выполнены», — отметил директор филиала Ровшан Аббасов.