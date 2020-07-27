«Мессояханефтегаз» реализовал уникальную схему утилизации попутного нефтяного газа

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«Мессояханефтегаз» (совместное предприятие «Роснефти» и «Газпром нефти») ввел в эксплуатацию подземное газовое хранилище на Западно-Мессояхском лицензионном участке. Проект реализуется по уникальной схеме: попутный нефтяной газ (ПНГ) закачивается в неразработанные газовые пласты Западно-Мессояхского участка с уже разрабатываемого соседнего месторождения — Восточно-Мессояхского.

Для реализации проекта на двух участках Мессояхской группы месторождений были построены необходимые объекты инфраструктуры. Подготовка и компримирование газа, получаемого в процессе добычи нефти на Восточной Мессояхе, ведется на компрессорной станции мощностью 1,5 млрд м3 в год. После подготовки сырье подается в газопровод протяженностью около 50 км и транспортируется на Западную Мессояху, где закачивается в подземное хранилище площадью 70 тыс. м2. Реализация проекта позволит «Мессояханефтегазу» повысить уровень рационального использования ПНГ до 95%.

Строительство газовых объектов велось с 2018 года. На автономный нефтепромысел было доставлено около 30 тыс. тонн материально-технических ресурсов и оборудования отечественного производства. На новых объектах применены цифровые решения, позволяющие осуществлять контроль за безопасностью и параметрами процессов, в том числе дистанционно в онлайн-режиме из центров управления в Тюмени и Санкт-Петербурге.

Для сохранения чувствительной экосистемы заполярного региона был проведен системный геотехнический мониторинг, компрессорная станция и инфраструктура газового хранилища построены на термостабилизационных опорах, участок газопровода под руслом реки Мессояха выполнен наклонно-направленным бурением и имеет дополнительную защиту. Возведение объектов инфраструктуры методом блочно-модульной сборки в максимальной заводской готовности обеспечило высокие темпы строительства.