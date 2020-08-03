«Мустай Карим» направился в Санкт-Петербург для подготовки к круизам
'Мустай Карим' направился в Санкт-Петербург для подготовки к круизам © sudostroenie.info
Круизное судно «Мустай Карим» вышло из акватории нижегородского завода Красное Сормово в порт Санкт-Петербург. Об этом сообщает пресс-служба Морского Инженерного Бюро.
После того, как судно поступит «в руки» заказчику (компания «ВодоходЪ»), оно станет активно готовится к круизам: с 25 сентября по 15 октября планируется отработать южные маршруты.
Уже известно, что запланированы следующие путешествия: Ростов-на-Дону — Ейск — Темрюк — Новороссийск / Абрау-Дюрсо — Таганрог — Ростов-на-Дону.
Круизное пассажирское судно проект PV300 — справка
Разработчик проекта — Морское Инженерное Бюро
Длина — 141 м
Ширина — 16,8 м
Осадка — 3 м
Высота борта на миделе — 5 м
Скорость — 12,14 уз
Пассажировместимость — 342 чел.
Экипаж и обслуживающий персонал — 144 чел.
Читайте также...
- ССЗ «Красное Сормово» спустил на воду четвёртый сухогруз проекта RSD59
- Сухогруз «Пола Феодосия» передан заказчику
- ССЗ «Красное Сормово» спустил на воду пятый сухогруз проекта RSD59