'Мустай Карим' направился в Санкт-Петербург для подготовки к круизам © sudostroenie.info

Круизное судно «Мустай Карим» вышло из акватории нижегородского завода Красное Сормово в порт Санкт-Петербург. Об этом сообщает пресс-служба Морского Инженерного Бюро.

После того, как судно поступит «в руки» заказчику (компания «ВодоходЪ»), оно станет активно готовится к круизам: с 25 сентября по 15 октября планируется отработать южные маршруты.

Уже известно, что запланированы следующие путешествия: Ростов-на-Дону — Ейск — Темрюк — Новороссийск / Абрау-Дюрсо — Таганрог — Ростов-на-Дону.

Круизное пассажирское судно проект PV300 — справка

Разработчик проекта — Морское Инженерное Бюро

Длина — 141 м

Ширина — 16,8 м

Осадка — 3 м

Высота борта на миделе — 5 м

Скорость — 12,14 уз

Пассажировместимость — 342 чел.

Экипаж и обслуживающий персонал — 144 чел.