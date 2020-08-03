В РКС создали телеметрическую систему «Орбита IV АН 1.2» для Ангары-1.2

В холдинге «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС») создана информационно-телеметрическая система (ИТС) «Орбита IV АН 1.2» для новой ракеты-носителя легкого класса «Ангара-1.2». Система обеспечит измерения и контроль параметров при отработке и эксплуатации ракеты.

Производимая специалистами АО «Научно-производственное объединение измерительной техники» (НПО ИТ, входит в холдинг РКС) ИТС «Орбита IV АН 1.2» — высокоинформативная телеметрическая система, обладающая гибкостью конфигурирования. Ее функциональные аналоги многократно использовались при отработке изделий ракетно-космической техники, что подтверждает ее высокую эксплуатационную надежность. Технические принципы, заложенные в системе, предусматривают большой потенциал для модернизации и увеличения информативности.

По договору с филиалом АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» производственным объединением «Полет» (Омск) НПО ИТ изготовит три комплекта «Орбиты» для трех ракет. Комплекты уже находятся в стадии производства.

Начальник Конструкторского бюро-главный конструктор производства НПО ИТ Василий КОЧЕМАСОВ: «Система „Орбита“ разработана специально для легкого носителя „Ангара-1.2“. Это серьезная цифровая система, которая охватывает весь набор измерений на борту ракеты-носителя. Конфигурация аппаратуры каждой информационно-телеметрической системы „Орбита“ зависит от состава измерений для конкретной ступени».