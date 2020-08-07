На Самусьском ССЗ спущена на воду вторая морская баржа

7 августа 2020 года на Самусьском судостроительно-судоремонтном заводе (Томская область) спущена на воду вторая морская баржа «ТК-2502».

Длина этой махины – крупнотоннажной баржи ТК-2502 – почти сто метров. © s13.stc.all.kpcdn.net

Это крупнотоннажное судно предназначено для эксплуатации в морях Ледовитого океана.

О строительстве крупнотоннажной баржи томские речники задумались после приобретения морского буксира. Появилась востребованность в перевозке грузов в северных морях. Там идёт активное освоение территорий, развитие нефтяных и газовых промыслов, строительство терминалов. И томичи участвуют в реализации глобальных проектов — доставляют грузы от изготовителя конечному потребителю.

Перевозить на этих баржах можно нерудные строительные материалы, железобетонные плиты, транспорт, различную автотехнику, различные металлоконструкции. То есть все грузы, не боящиеся осадков.

По словам директора ССРЗ, сейчас с заказчиками обсуждается трехлетний контракт на строительство десяти подобных барж. Уже на стадии подписания договор на изготовление двух единиц обстановочного флота для администрации водных путей Енисейского бассейна; сдать суда планируется в августе следующего года.

Что касается новой баржи, осталось провести испытания по заполнению сухих трюмов для проверки их на герметичность и выполнить завершающие малярные работы. Последним этапом перед отправкой на север станет опыт кренования судна (так называют наиболее точный способ определения нагрузки и остойчивости корабля на плаву), который проведут в присутствии эксперта Российского речного регистра.