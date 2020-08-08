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Спортивные объекты

В Рязани открыли физкультурно-оздоровительный комплекс «Капитан»

 © ryazan.er.ru

Спортсооружение возведено в конце прошлого года в рамках национального проекта «Демография» Сметная стоимость составила около 148 млн рублей. Материальная база спортивного объекта включает в себя 25-метровый бассейн с трибунами, универсальный зал для игровых видов спорта и другие помещения, предназначенные для занятий борьбой и фитнесом. Единовременная пропускная способность комплекса — 90 человек.

 © rv-ryazan.ru

На базе ФОКа организована работа спортивной школы, основной задачей которой является подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса для сборных Рязанской области и Российской Федерации по плаванию, волейболу, бадминтону, боксу. В комплексе также оказываются платные услуги населению.

 © rv-ryazan.ru

 © rv-ryazan.ru
Источник: https://ryazan.bezformata.com/listn...nator-posetil-fizkulturno/86110773/

спортивные объекты, Рязань
  • Александр Климов Александр Климов
    08.08.2010:16:01

    Заранее извиняюсь за заголовок. Не знаю как правильно написать «открыли» или «появился» выбрал первое. Сам комплекс построили в 2019 году, открытия в СМИ нет. На «СУНе» его тоже не было. Решил добавить.

    #1205291
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      08.08.2013:24:02

      Решил добавить

      Нормально:

      — ребята занимаются,

      — губернатор 3 августа посетил новый комплекс.

      Всё законно. Одобрямс!

       © static.mk.ru

      Отредактировано: Сергей Котенко~13:24 08.08.20
      #1205307
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