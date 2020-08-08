В Рязани открыли физкультурно-оздоровительный комплекс «Капитан»
Спортсооружение возведено в конце прошлого года в рамках национального проекта «Демография» Сметная стоимость составила около 148 млн рублей. Материальная база спортивного объекта включает в себя 25-метровый бассейн с трибунами, универсальный зал для игровых видов спорта и другие помещения, предназначенные для занятий борьбой и фитнесом. Единовременная пропускная способность комплекса — 90 человек.
На базе ФОКа организована работа спортивной школы, основной задачей которой является подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса для сборных Рязанской области и Российской Федерации по плаванию, волейболу, бадминтону, боксу. В комплексе также оказываются платные услуги населению.
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