Прицелы холдинга «Швабе» из Новосибирска экспортируют в Италию

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Холдинг «Швабе» наращивает сотрудничество с итальянским поставщиком прицельной техники для ритейлеров и дистрибьюторов. С начала года заказчик получил десятки новосибирских прицелов для их продажи в странах Евросоюза.

С января по июнь 2020 года Новосибирский приборостроительный завод (НПЗ) Холдинга «Швабе» отправил в Италию несколько партий оптических прицелов и кронштейнов для спортивного и охотничьего оружия. Экспортный перечень включал модели ПО4×24, ПО3-9×24 и ПО6×36, ПКУ-2 и ПК1.

«С этой компанией мы сотрудничаем с 2017 года, а в прошлом году заключили сразу два контракта — об эксклюзивной дистрибьюции нашей продукции по Евросоюзу и на поставку широкой номенклатуры прицелов НПЗ и комплектующих. В планах — подписание новых контрактов и расширение линейки», — рассказал генеральный директор НПЗ Василий Рассохин.

В настоящее время и до конца года с итальянской компанией-продавцом стрелковой оптики для ритейлеров и дистрибьюторов заключено и находится в стадии исполнения три контракта. При этом технику НПЗ можно купить не только в Италии, но и на рынке других стран Евросоюза.