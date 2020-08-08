В Пензе компания «Моторные технологии» начала выпуск оборудования для дезинфекции

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Производство дезинфицирующих туннелей организовано компанией «Моторные технологии», специализирующейся на разработке оборудования для мойки деталей и агрегатов для небольших автосервисов и крупных промышленных предприятий.

Генеральный директор компании Ольга Изранова рассказала, что новой продукцией уже заинтересовались предприятия и организации из разных регионов России (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Челябинск, Краснодар) и Республики Беларусь.

Туннели предназначены для получения мелкодисперсных аэрозолей жидких дезинфицирующих средств для обеззараживания и дезинфекции верхней одежды и открытых кожных покровов. Софт устройства разработали пензенские программисты. Программное обеспечение предусматривает систему идентификации и измерение температуры. Запуск происходит автоматически за счет датчиков движения.

© pnzreg.ru

© pnzreg.ru

© pnzreg.ru

© pnzreg.ru

«Конструкция может широко применяться — в учреждениях здравоохранения, образования, социальной сферы, на предприятиях и на открытом пространстве. В ближайшее время мы установим такие устройства в Пензенском областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи, в областной больнице имени Бурденко, в Доме ветеранов. Будем приобретать установки пензенских производителей для решения важной задачи — сохранения здоровья людей», — констатировали в правительстве региона.

© pnzreg.ru

© pnzreg.ru

© pnzreg.ru

© pnzreg.ru