Лукойл представил в Абу-Даби инновационный вентильный электродвигатель

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В ноябре 2019 года в рамках выставки и конференции АДИПЕК в г. Абу-Даби (ОАЭ) компания «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис» (100% дочернее общество ПАО «ЛУКОЙЛ») представила уникальную разработку — инновационный вентильный электродвигатель для установки электроцентробежного насоса (УЭЦН). ЛУКОЙЛ был первой в мире компанией, запатентовавшей вентильный электродвигатель.

По сравнению со своими предшественниками — асинхронными электродвигателями — вентильные электродвигатели имеют более высокий КПД при меньшем энергопотреблении. Кроме того, производительность УЭЦН, оснащенных вентильными электродвигателями, легко адаптировать под изменяющиеся условия эксплуатации нефтяного пласта.

Инновационная разработка вызвала большой интерес у посетителей выставки. Представители ПАО «ЛУКОЙЛ» и ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис» провели ряд встреч с потенциальными партнерами из числа международных сервисных компаний и договорились о дальнейшем взаимодействии по продвижению вентильных электродвигателей российского производства на международный рынок.