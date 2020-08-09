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Электроника и электротехника

Лукойл представил в Абу-Даби инновационный вентильный электродвигатель

 © lukoil-epu.ru

В ноябре 2019 года в рамках выставки и конференции АДИПЕК в г. Абу-Даби (ОАЭ) компания «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис» (100% дочернее общество ПАО «ЛУКОЙЛ») представила уникальную разработку — инновационный вентильный электродвигатель для установки электроцентробежного насоса (УЭЦН). ЛУКОЙЛ был первой в мире компанией, запатентовавшей вентильный электродвигатель.

По сравнению со своими предшественниками — асинхронными электродвигателями — вентильные электродвигатели имеют более высокий КПД при меньшем энергопотреблении. Кроме того, производительность УЭЦН, оснащенных вентильными электродвигателями, легко адаптировать под изменяющиеся условия эксплуатации нефтяного пласта.

Инновационная разработка вызвала большой интерес у посетителей выставки. Представители ПАО «ЛУКОЙЛ» и ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис» провели ряд встреч с потенциальными партнерами из числа международных сервисных компаний и договорились о дальнейшем взаимодействии по продвижению вентильных электродвигателей российского производства на международный рынок.
Источник: http://lukoil-epu.ru/news/2019-11-27-adipec2019

Лукойл, оборудование российского производства
  • Holso Stitchred Holso Stitchred
    09.08.2011:54:35

    Очень приятно, что наши промышленные гиганты в последние годы стали активно развивать новые для себя высокотехнологичные направления. «Газпром» форсирует создание собственной спутниковой группировки. Обладающий колоссальными компетенциями в области прикладной физики «Росатом» работает над созданием квантовых компьютеров, лазеров, ветрогенераторов. Оборонные предприятия «Ростеха» активно осваивают выпуск гражданской и импортозамещающей продукции. «Сбербанк» внедряет элементы искусственного интеллекта в свои сервисы. В общем, наконец-то мы идём правильной дорогой, товарищи.

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