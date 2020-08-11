«Донвард-гидравлические системы» начало выпуск опор-аутригеров для комплексов геологоразведки
Предприятие «Донвард-гидравлические системы» из г. Ижевск наладило выпуск специальных гидравлических опор-аутригеров для самоходных комплексов геологической и нефтяной разведки на базе крупнотоннажного грузового автотранспорта.
В ходе разработки тяжелой опоры нагрузкой в 30 тонн были решены интереснейшие инженерные задачи по сокращению габаритов опоры и сохранению возможностей по грузоподъемности. Опора имеет возможность регулировки высоты расположения гидроцилиндров. Для увеличения срока службы изделия в полевых условиях чаши опоры, крепежные болты оцинкованы, траверса опоры окрашена порошковой краской.
Опора изготавливается серийно в раздвижном и нераздвижном исполнении. На очереди разработка опор грузоподъемностью в 50 тонн для котлюбинговых установок на тяжелом автомобильном шасси.
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