«Донвард-гидравлические системы» начало выпуск опор-аутригеров для комплексов геологоразведки

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Предприятие «Донвард-гидравлические системы» из г. Ижевск наладило выпуск специальных гидравлических опор-аутригеров для самоходных комплексов геологической и нефтяной разведки на базе крупнотоннажного грузового автотранспорта.

В ходе разработки тяжелой опоры нагрузкой в 30 тонн были решены интереснейшие инженерные задачи по сокращению габаритов опоры и сохранению возможностей по грузоподъемности. Опора имеет возможность регулировки высоты расположения гидроцилиндров. Для увеличения срока службы изделия в полевых условиях чаши опоры, крепежные болты оцинкованы, траверса опоры окрашена порошковой краской.

Опора изготавливается серийно в раздвижном и нераздвижном исполнении. На очереди разработка опор грузоподъемностью в 50 тонн для котлюбинговых установок на тяжелом автомобильном шасси.

© Фото из открытых источников