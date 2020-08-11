На Курилах открылся новый рыбоперерабатывающий завод

© eastrussia.ru

Новый рыбоперерабатывающий завод ввели в эксплуатацию в городе Северо-Курильске на Парамушире (северная группа Большой гряды Курильских островов, Сахалинская область). На предприятии будут производить свежемороженую рыбопродукцию: филе, печень и икру трески, разделанные камбалу, палтус, навагу, макрурус, сообщается во вторник в релизе правительства Сахалинской области.

Строительство началось в 2018 году, его открытие стало значимым событием для северокурильских жителей, так как предприятия рыбной отрасли являются основой экономики Северо-Курильского района. Отрасль там обеспечивает около 70% рабочих мест и примерно такую же долю собственных доходов муниципального бюджета. Открытие нового производства позволило увеличить количество рабочих мест в районе. А это не только стабильная занятость местных жителей, но и дополнительные налоговые поступления.

По информации пресс-службы правительства региона, мощности завода позволяют перерабатывать 150 тонн сырья в сутки. Производственные линии работают на базе самого современного оборудования хорошо известной рыбопромышленникам немецкой компании Baader. При этом изначально заложена возможность увеличения производственной мощности и расширения ассортимента продукции с высокой добавленной стоимостью. Завод ориентирован не только на производство свежемороженой рыбопродукции, но и субпродуктов — рыбной муки и жира. Высокотехнологичная рыбомучная установка производства датской компании Oestergaard A/S способна перерабатывать до 60 тонн сырья в сутки.

Производственные мощности завода созданы по программе инвестиционных квот. Компания, создававшая объект, может рассчитывать на возмещение части затраченных средств в ходе реализации инвестиционного проекта. Для этого предприятию необходимо направить в адрес агентства по рыболовству области пакет соответствующих документов.