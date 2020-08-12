Московское предприятие «Трек-Э Композит» наладило производство эндопротезов

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Компания «Трек-Э Композит» реализует проект по организации импортозамещающего серийного производства эндопротезов тазобедренного сустава полного цикла с объемом выпуска до 25 тыс. изделий в год. Продукция компании по своим качественным характеристикам не уступает зарубежным аналогам и превосходит их по доступности цены. На предприятиипроизводят эндопротезы тазобедренного сустава и инструменты для их установки.

Специалистами компании сконструированы и внедрены в производство более 10 типов эндопротезов. Вся продукция компании успешно прошла полный цикл технических и медицинских испытаний.

Как уточнили в пресс-службе правительства Москвы, совместно с департаментом здравоохранения столицы предприятие планирует реализовать программу пилотного тестирования своих изделий на базе 4 городских больниц — ГКБ им. Боткина, ГКБ № 31, ГКБ № 1 им. Пирогова и ГКБ № 67 им. Ворохобова. В настоящее время произведенные в Москве эндопротезы используются при проведении операций специалистами московского РНИМУ им. Пирогова, подмосковного НИКИ им. Владимирского и саратовского СГМУ им. Разумовского.

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О предприятии

Новый производитель эндопротезов ООО «ЗАО Трек-Э Композит» был создан в 2015 году на базе одноименной материнской компании, здесь же впервые в СССР открылось производство эндопротезов по технологиям американской компании Biomet. С 2016 года компания реализует проект по организации импортозамещающего серийного производства эндопротезов тазобедренного сустава полного цикла.

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«В 2017-2019 годах правительство Москвы предоставило компании „Трек-Э Композит“ субсидию на приобретение оборудования в размере 27,83 млн рублей, проект получил поддержку и на федеральном уровне. В 2017 году Фонд развития промышленности предоставил предприятию льготный заем на сумму 300 млн рублей, эти средства были направлены также на закупку оборудования. Собственные инвестиции в производство составили более 100 млн рублей», — уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

По данным пресс-службы, в 2021 году «Трек-Э Композит» планирует выпустить до 25 тыс. эндопротезов. Также в планах предприятия — создание лаборатории для испытаний медицинских изделий и расширение спектра выпускаемой продукции за счет освоения производства эндопротезов коленного и плечевого суставов.