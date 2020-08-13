Второй серийный Су-57

В пресс-релизе ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ПАО «ОАК») опубликована фотография, предположительно, находящегося на завершающей стадии сборки второго серийного образца истребителя пятого поколения Су-57 (предположительно, самолет Т-50С-2, серийный номер 51002). 22cc0db4a9759d322a0e3c81b962e18a (1) © ic.pics.livejournal.com

Предположительно, находящийся на завершающей стадии сборки второй серийный образец истребителя пятого поколения Су-57 (предположительно, самолет Т-50С-2, серийный номер 51002) в цеху Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ — филиала ПАО «Компания «Сухой». Комсомольск-на-Амуре, 12.08.2020 © ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация»

В августе 2018 года на Международном военно-техническом форуме «Армия-2018» Министерство обороны Российской Федерации и ПАО «Компания «Сухой» подписали контракт на поставку в Вооруженные Силы первых двух серийных истребителей пятого поколения Су-57 (в облике Т-50С — борта Т-50С-1 и Т-50С-2) с двигателями «первого этапа» («изделие 117»). Сроки исполнения контракта — 2018-2020 годы, с поставкой по одному самолету в 2019 и 2020 годах. В июне 2019 года на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019» Министерство обороны Российской Федерации и ПАО «Компания «Сухой» подписали контракт на поставку в Вооруженные Силы суммарно уже 76 серийных истребителей пятого поколения Су-57 (включая и два первых законтрактованных в 2018 году самолета). Сроки исполнения контракта по 2027 год.

Первый серийный самолет Су-57 (самолет Т-50С-1, серийный номер 51001, бортовой номер «01 синий»), построенный на КнААЗ, совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре в начале декабря 2019 года и планировался к передаче Министерству обороны 27 декабря, но 24 декабря 2019 года на заключительном этапе заводских испытаний разбился в результате аварии, по причине, предположительно, сбоя в системе управления самолетом.

Потеря первого серийного образца Су-57 повлекла за собой крупные разбирательства на персональном уровне, включая смену руководства ПАО «Компания «Сухой». По имеющейся информации, «Сухой» будет вынужден компенсировать потерю за свой счет, изготовив еще один самолет взамен разбитого.

Теперь, видимо, практически готов второй серийный борт Т-50С-2 из заказанных в 2018 году.

117694613_2717296448513094_2552065103728275550_o © ic.pics.livejournal.com