В селе Троицком Ингушетии открыта новая амбулатория и заработал геронтоцентр

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В с.п. Троицкое Сунженского района Ингушетии, где проживают более 18 тысяч человек, открыли врачебную амбулаторию на 100 посещений в смену.

В новом здании размещен и республиканский геронтологический центр — первый в регионе, — открытый в рамках реализации мероприятий национального проекта «Демография» для оказания в амбулаторных условиях специализированной медпомощи людям пожилого возраста.

В трехэтажном корпусе амбулатории будет оказываться первичная медико-санитарная и специализированная медпомощь по территориально-участковому принципу. В здании функционирует дневной стационар терапевтического профиля на 6 коек в 2 смены, развернута диагностическая служба, в том числе кабинеты: физиотерапевтический, рентгенологический, ультразвуковой и функциональной диагностики, а также клинико-диагностическая лаборатория. Медперсонал амбулатории состоит из 130 человек.

Строительство медучреждения велось в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в 2020 году, а его дооснащение необходимой техникой будет проведено в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Острая необходимость в строительстве амбулатории в населенном пункте ощущалась давно, потому как старая размещалась в приспособленном помещении, где медики и их пациенты испытывали массу неудобств.

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© ingushetia.ru