Во Владивостокском морском порту запущен новый портальный кран серии «Витязь»

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ЗАО «СММ» провело приемо-сдаточные испытания и запустило в эксплуатацию на территории ОАО «Владморрыбпорт» ранее изготовленный портальный кран серии «Витязь».

Реализуемый в рамках государственной программы импортозамещения и увеличения производственных мощностей портальный кран «Витязь» является самым мощным в своем классе, относится к последнему поколению перегрузочной техники и полностью соответствует специфике грузопотока, обрабатываемого на контейнерном терминале. Максимальная грузоподъемность оборудования в крюковом режиме — 63 тонны, в грейферном режиме — 32 тонны. Реализуемый грузовой момент крана составляет 2300 тонн*метр. Увеличенные до 40 метров высота подъема в крюковом режиме и грузоподъемность до 50 тонн на вылете 45 метров позволяют эксплуатировать технику для погрузочно-разгрузочных работ на судах-контейнеровозах вместимостью до 5000 TEU.

Работа портального крана «Витязь» производства ЗАО «СММ» позволит значительно увеличить интенсивность перевалки грузов на территории ОАО «Владморрыбпорт».