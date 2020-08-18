Пермское предприятие первым в России освоило производство спецстали для нефтегазодобычи в Арктике

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Входящий в структуру Ростеха пермский завод «Мотовилиха — гражданское машиностроение» первым в России начал выпускать низколегированную марку стали для нефтегазодобычи в условиях арктического климата. Сплав специально предназначен для эксплуатации под водой и выдерживает экстремальные температурные нагрузки.

Новая марка стали создана специалистами ООО «МГМ» в рамках проекта по импортозамещению оборудования для нефтегазодобывающих платформ и подводных добывающих комплексов. В дальнейшем передовая разработка станет основой для кооперации производителя стали и предприятий, которые выпускают оборудование на базе этого сырья. Финальным заказчиком выступает ПАО «Газпром». Первая партия инновационной стали уже поставлена заказчику.

«Запуск производства новой марки стали, аналогов которой нет в России, позволит предприятию принимать активное участие в государственных программах импортозамещения высокотехнологичной продукции, а также сократить зависимость отечественных компаний от импортных технологий. Наше предприятие уже отгрузило заказчику 57 тонн слитков, из которых будет изготовлено оборудование для добычи на арктическом шельфе», − отметил генеральный директор ООО «РТ-Капитал» Кирилл Федоров.

Новая марка, выплавленная по стандарту ASTM A694, относится к низколегированным сталям с добавлением марганца, никеля, молибдена и ванадия. Такой состав позволяет выдерживать температурные нагрузки до -46 градусов по Цельсию. Специалисты завода провели необходимые испытания стали в процессе производства.

«При выплавке новой стали нашим технологам удалось достичь показателей, необходимых заказчику, на уровне эталонных американских образцов. Высокая термостойкость спецсплава обеспечивается за счет минимального содержания фосфора и серы. Запуск нового производства открывает для нас широкие перспективы по расширению номенклатуры металлургической продукции», − заявил директор ООО «МГМ» Сергей Дядькин.