Машиностроительный завод ТОНАР поставил крупную партию полуприцепов ГК SAMCOM

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На прошлой неделе партия из 40 единиц шторно-бортовых полуприцепов была приобретена ГК SAMCOM. ГК SAMCOM. Грузоперевозки из России в Казахстан Компания появилась на рынке в 2010 году и является одной из ведущих в сфере грузоперевозок между Россией и Казахстаном, развивая тем самым экспортный и импортный потенциал обеих стран. Автопарк компании обновляется каждый год. Это помогает поддерживать уровень предоставления услуг на высоком уровне.

Благодаря универсальности и практичности шторно-бортовые полуприцепы завоевали большую популярность. Несомненным плюсом является широкий выбор моделей и как следствие, возможность выбрать свой оптимальный вариант полуприцепа.

Полуприцепы Тонар Т3-16 разработаны с учетом специфики перевозок заказчика, имеют сдвижную крышу и боковины для максимально удобной и быстрой погрузки-разгрузки. Конструкция кузова отличается повышенной прочностью и стойкостью к различным воздействиям внешней среды. Особое внимания заслуживает тентовая ткань, обладающая плотностью, равной 900 граммов на 1 кв.м. Покрытие пола — влагостойкая, износостойкая, ламинированная фанера.

Шторно-бортовой полуприцеп Тонар Т3-16:

• длина 16,5 м и полезный объем 110,6 куб.м

• сдвижная крыша и боковины для максимально удобной и быстрой погрузки-разгрузки• устойчивые к коррозии алюминиевые борта

• металлическая обрешётка для более прочной и надёжной конструкции кузова

• плотная тентовая ткань

• осевой агрегат собственного производства

• корзина под два запасных колеса в базовой комплектации

• гарантия 36 месяцев без ограничения по пробегу