Ростех вывел легкий плавающий танк «Спрут-СДМ1» на госиспытания

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«Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех передали модернизированные опытные образцы танка «Спрут-СДМ1» для государственных испытаний. В течение ближайших полутора лет машина пройдет проверку в полевых условиях в войсковых соединениях Министерства обороны РФ.

«Спрут-СДМ1» пройдет испытания в морских условиях и условиях высокогорья, разных климатических зонах, в том числе при температурах воздуха от -40 до +40 оС, на каждом этапе предусмотрены стрельбовые испытания. По результатам государственных испытаний будет утверждена конструкторская документация на новый танк с присвоением литеры «О1», что позволит приступить к серийному выпуску. Впоследствии по итогам работы межведомственной комиссии машина будет рекомендована для принятия на вооружение российской армии.

«Модернизированный легкий плавающий танк „Спрут-СДМ1“ стал подвижнее за счет установки двигателя, трансмиссии, узлов ходовой части, информационно-управляющей системы шасси, ранее уже прошедших проверку на БМД-4М и БМП-3. Кроме того, удалось достичь повышения командной управляемости, в обновленной машине установлен программно-технический комплекс для работы в составе автоматизированной системы управления тактического звена. Боевая мощь усилена за счет новой цифровой системы управления огнем. Аналогов „Спрут-СДМ1“ в мире не существует, и потому она обладает высоким экспортным потенциалом», — сказал первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.

Легкий плавающий танк «Спрут-СДМ1» представляет собой боевую бронированную гусеничную плавающую машину с артиллерийско-ракетным комплексом вооружения калибра 125 мм, которая может без дозаправки совершать марши на расстояние 500 км, транспортироваться десантными кораблями и самолетами военно-транспортной авиации, десантироваться посадочным и парашютным способом вместе с экипажем на борту.

Машина способна вести боевые действия в условиях высокогорья и жаркого тропического климата против высокобронированной техники, укрепленных опорных пунктов и живой силы противника, без подготовки преодолевать водные преграды при волнении до 3 баллов с одновременным ведением стрельбы на плаву. При необходимости танк может быть оснащен снегоболотоходными гусеницами, что дополнительно расширяет возможности его применения.

«По огневой мощи „Спрут-СДМ1“ не уступает танкам типа Т-80, Т-90, а по подвижности на суше и воде находится на уровне БМД-4М. Эти и другие качества в сочетании с круговым вращением башни и стабилизацией вооружения в двух плоскостях позволяют использовать „Спрут-СДМ1“ в качестве легкого плавающего танка», − сказал, генеральный директор НПО «Высокоточные комплексы» Александр Денисов.

Машина разработана и создана ПАО «Курганмашзавод», входящем в состав холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех.