Пограничный сторожевой корабль «Анадырь» вышел на испытания

С 18 по 20 августа 2020 года состоялся первый выход из Кронштадта на заводские ходовые испытания построенного для Пограничной службы ФСБ России пограничного сторожевого корабля 1-го ранга «Анадырь» (заводской номер 113) — третьего и завершающего в серии проекта 22100 (шифр «Океан»). photo_2020-08-20_22-12-49 © ic.pics.livejournal.com

Возвращение с первого выхода на заводские ходовые испытания построенного для Пограничной службы ФСБ России пограничного сторожевого корабля 1-го ранга «Анадырь» (заводской номер 113) проекта 22100. Кронштадт, 20.08.2020 © Telegram-канал «Морской | Флот»

Постройка пограничного сторожевого корабля (ПСКР) 1-го ранга «Анадырь» (заводской номер 113) проекта 22100 (шифр «Океан», разработчик АО «ЦМКБ «Алмаз») была осуществлена АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» в рамках контрактов № 13/К-343-15 и № 13/К-344-15, заключенных Пограничной службой ФСБ России с АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» 24 апреля 2015 года на постройку двух пограничных сторожевых кораблей с заводскими номерами 112 и 113. Оба корабля должны были быть поставлены к 1 декабря 2019 года в Мурманск, хотя в последующем должны проходить службу на Камчатке. Стоимость каждого ПСКР определена в 8,663772636 млрд рублей.

ПСКР с заводским номером 113 с названием «Анадырь» был официально заложен в Зеленодольске 28 апреля 2017 года, хотя на момент закладки его корпус был уже сформирован и выведен из цеха. Спуск на воду корабля был произведен 14 июня 2019 года и в сентябре 2019 года корабль был отбуксирован по внутреним водным путям из Зеленодольска в Кронштадт на АО «Кронштадтский морской завод» для дооборудования, проведения швартовных испытаний и подготовки к проведению ходовых испытаний. Сейчас сроком сдачи ПСКР «Анадырь» определен 2020 год.

Первый корабль по данным контрактам с заводским номером 112 с наименованием «Петропавловск-Камчатский» был заложен 15 июня 2015 года и спущен на воду 1 июня 2018 года. В октябре-ноябре 2018 года корабль был отбуксирован по внутреним водным путям из Зеленодольска в Кронштадт на АО «Кронштадтский морской завод» для дооборудования, проведения швартовных испытаний и подготовки к проведению ходовых испытаний. Заводские ходовые испытания ПСКР «Петропавловск-Камчатский» были начаты в Балтийском море 22 мая 2019 года, и 1 декабря 2019 года в Кронштадте был подписан его приемный акт. 21 декабря 2019 года ПСКР «Петропавловск-Камчатский» прибыл в Мурманск, однако, по известным данным, переход его на Камчатку до настоящего времени не произведен.

Головной корабль проекта 22100 «Полярная Звезда» (заводской номер 111) был построен в Зеленодольске по контракту с ФСБ России от 26 ноября 2011 года. ПСКР «Полярная Звезда» был заложен там 30 мая 2012 года и спущен на воду 21 мая 2014 года. «Полярная Звезда» вошла в состав Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России 17 декабря 2016 года, и прибыла к месту постоянного базирования в Мурманск 28 января 2017 года, войдя в подчинение Пограничного управления ФСБ России по Западному арктическому району.

Ранее сообщалось, что российская Береговая охрана планирует, помимо головного корабля, заказать суммарно еще пять кораблей этого проекта. Однако в ноябре 2015 года тогдашний генеральный директор АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» Ренат Мистахов заявил, что Пограничная служба ФСБ России по финансовым причинам отложила заключение контракта на постройку на данном предприятии еще двух больших пограничных сторожевых кораблей 1-го ранга проекта 22100 — четвертого и пятого в серии.

Корабли проекта 22100 являются крупными ПСКР, имея полное водоизмещение около 3200 т, максимальную скорость хода до 21 узла, дальность плавания до 12000 миль и автономность 60 суток. Электроэнергетическая установка состоит из дизель-генераторов (на головном корабле — германских MTU; на последующих в порядке импортозамещения устанавливаются дизель-генераторы коломенского производства). Корабль имеет ледовый класс Arc4 (преодоление льда толщиной до 80 см). Вооружение включает баковую модифицированную 76-мм универсальную артиллерийскую установку АК-176МА (на «Полярной Звезде» был установлен первый образец этой артустановки) и две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ. На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта класса Ка-27.

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photo_2020-08-20_22-12-48 © ic.pics.livejournal.com