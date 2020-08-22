Школы Коми получили 37 новых автобусов

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Накануне начала нового учебного года в республике появились 37 автобусов — это 31 ПАЗ и 6 Газелей. До конца года ожидается поставка ещё 12 школьных автобусов. Всего на эти цели из регионального бюджета выделено более 113 млн рублей.

Транспорт оборудован дополнительными печками, современной системой безопасности, кузов утеплён.

Автобусы получили школы 15 муниципалитетов. 6 автомобилей переданы в Воркуту, 4 — в Княжпогоский район, по 3 — в Печору, Сысольский, Усть-Куломский и Ижемский районы. Два авто получит новая школа в Визинге — туда отправились новенькие ПАЗ и Газель.

В планах правительства Коми приобрести автобусы для перевозки дошкольников