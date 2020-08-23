ПО «Старт» и Средневолжский станкостроительный завод выполнили госконтракт в области станкостроения

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Коллектив ПО «Старт» (г. Заречный Пензенской области) выполнил первый государственный контракт в области станкостроения.

В начале июля специалисты производственного объединения успешно провели шеф-монтаж и пусконаладочные работы шести станков на Комбинате «Электрохимприбор» в городе Лесном.

Токарно-винторезные станки различных моделей серии SAMAT специалисты ПО «Старт» изготавливают в кооперации со Средневолжским станкостроительным заводом.

Они используются в мелкосерийном и серийном производстве промышленных предприятий и позволяют производить обработку с точностью до нескольких микрон.