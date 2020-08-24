ОДК поставила первую установочную партию двигателей НК-32 второго этапа для Ту-160М

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Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в госкорпорацию «Ростех») поставила первую установочную партию двигателей НК-32 второго этапа для модернизированных Ту-160М. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе корпорации на форуме «Армия-2020″.

"Двигатели установочной партии изготовлены, испытаны, приняты заказчиком», — сказали в корпорации.

В настоящее время ОДК проводит квалификационные и ресурсные испытания двигателей НК-32 серии 02 на стендах. «Вновь изготовленные двигатели соответствуют требованиям конструкторской и нормативной документации, заявленной в тактико-техническом задании», — подчеркнули в корпорации.

ОДК завершает модернизацию производства на предприятии «ОДК-Кузнецов», которая потребовалась для начала серийное выпуска двигателей НК-32 второго этапа для модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160М. «Завершена реализация мероприятий по организации серийного производства двигателей НК-32 серии 02. Необходимость обеспечения роста пропускной способности производства повлекла за собой масштабную реконструкцию производства», — сказали в ОДК.

Так в ПАО «ОДК-Кузнецов» была проведена реконструкция двух испытательных стендов для газотурбинных двигателей. К концу 2020 года будет сдан в эксплуатацию склад горюче-смазочных материалов для обеспечения стендов топливом. Кроме того, будет введен в эксплуатацию Центр специализации «Коробки приводов и агрегатов», ведутся работы по дальнейшей модернизации испытательной базы. Обновленные цеха инструментального, металлургического и механообрабатывающего производства до конца 2020 года будут введены в эксплуатацию.

Также в ходе реализации проекта на предприятии освоены новые технологии производства: крупногабаритное магниевое литье, крупногабаритное фасонное титановое литье, а в части освоения производства валов турбины низкого и среднего давления к работам привлечены профильные институты промышленности.

С целью оптимизации технологических процессов были разделены логистические потоки сборки авиационных двигателей большой и малой размерности. В тесной кооперации с ведущими отечественными предприятиями ведется комплектация изделия узлами и агрегатами.

Серийное производство

ОДК начала серийное производство двигателей НК-32. «Предприятие „ОДК-Кузнецов“ приступило к серийной поставке двигателей в рамках государственного контракта с ПАО „Туполев“ и Министерством обороны Российской Федерации. Серийное производство будет планомерно наращиваться», — сказали в ОДК.

В пресс-службе отметили, что в ближайшие годы двигатель станет основным в номенклатуре новых изделий «ОДК-Кузнецов», что обеспечит полную загрузку производства, реализацию конструкторского потенциала. Кроме того, специалисты завода работают над созданием на базе газогенератора НК-32 серии 02 линейки перспективных двигателей семейства «НК».

Двигатель НК-32 второй серии обладает значительно улучшенными характеристиками по сравнению с его первоначальной версией, что позволит новым самолетам увеличить дальность полета на 1 000 км.