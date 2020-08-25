Ячмень из Татарстана отправили на экспорт в Иран

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Тетюшский элеватор Республики Татарстан совершил первую отгрузку зерна в этом году — 18 тыс. тонн ячменя в Исламскую Республику Иран. Отгрузили 8 речных кораблей.

Новое предприятие на базе Тетюшского ХПП образовалось в апреле 2019 года, за это время проведена большая работа по ремонту, модернизации и строительству основных фондов.

«Мы оказываем полный объем элеваторных услуг — приемка, очистка, сушка, отпуск и хранение зерна. Отгрузка ведётся речным транспортом, посредством замены транспортного оборудования. Увеличена производительность отгрузки до 80 тонн в час. Сейчас зерно Заволжской зоны экспортируем в Иран, в дальнейшем планируем отгрузку в Турцию. После произведенных ремонтных работ мощность приемки увеличена до 2000 тонн в сутки, мощность единовременного хранения составляет 32 тысячи тонны», — рассказывает генеральный директор Рафаэль Низамов.

Новое зерноочистительное оборудование позволяет принимать урожай с полей прямо из-под комбайна. Зерно очищают от различных видов примесей, поврежденных, некондиционных семян, что обеспечивает длительное хранение товарного продукта. После этого зерно отгружают на речные корабли, вместимостью 2 тыс. тонн. Водный транспорт идёт до Астрахани по реке Волга, дальше зерно перегружают на морские корабли и отправляют по Каспийскому морю в Иран. С 2019 года из Тетюш уже отправлено 19 кораблей с зерном, выращенных на полях Татарстана.

Руководство Тетюшского элеватора нацелено на дальнейшее развитие предприятия. «Увеличение мощностей к 2021 году по приемке — до 4000 тонн в сутки, сушке — до 150 тонн в час, отгрузке на водный транспорт — до 100 тонн в час зерновых и масличных культур. Есть интерес к татарстанскому зерну заграницей. Планируем экспортировать пшеницу, для этого необходимо увеличить мощности, а значит, без поддержки не обойтись», — поделился планами генеральный директор.

Одним из главных залогов успешного развития производства являются люди. Сегодня здесь работают 70 человек. Некоторые из них проработали на бывшем ХПП долгие годы, другие пришли недавно и тоже стараются внести свой вклад в дело становления нового предприятия, которое, как они надеются, будет пользоваться высоким спросом у аграриев.