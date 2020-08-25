Новый завод по переработке сои запущен в Краснодарском крае

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В Славянске-на-Кубани Краснодарского края на производственной площадке ОАО «Славянский комбинат хлебопродуктов» запущен новый завод по переработке сои.

Завод завершил свой первый сезон, переработав 60 тысяч тонн сои. В следующем году он увеличит объём переработки до 80 тысяч тонн и в дальнейшем выйдет на полную мощность, до 100 тысяч тонн.

В строительство новой площадки «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачёва вложил 464 млн руб.

Выбор места для строительства определили мощная материально-техническая база комбината (комбикормовый завод, элеватор и склады), а также соседство обширных посевных площадей рисоводческих предприятий, которые в том числе выращивают сою. Новые производственные линии оснащены современным чешским оборудованием. Компания-изготовитель сопровождает проект дистанционно и помогает устранять нештатные ситуации. В коллективе Славянского завода — 30 человек, большинство из которых прошли обучение у специалистов из Чехии.

«Таких заводов, как наш, в России больше нет, — комментирует директор завода Русов. — И речь не об объёмах производства. Уникальность в самой технологии. У нас лучшая механическая и термическая обработка. Способ заимствован у европейцев, и он значительно повышает ценность наших кормов. По таким принципам работает всего один завод в Европе. Ещё одно преимущество — значительное сокращение выбросов пара в атмосферу».

Развитие отрасли переработки ценной бобовой культуры — шаг вперёд для «Агрокомплекса» и его вклад в оптимизацию экономики и аграрной политики на Кубани.

«Раньше компания в большом объёме закупала соевый жмых и шрот у отечественных производителей для приготовления комбикормов. Новый завод позволил существенно снизить долю покупных ингредиентов, заменить в рецептах комбикормов подсолнечное масло на соевое, — рассказывает Андрей Русов. — Нам удалось улучшить качество комбикормов в компании, снизить их себестоимость и повысить эффективность отрасли переработки».

«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачёва (бренд «Агрокомплекс Выселковский») — крупнейший производитель на Кубани и один из ведущих игроков федерального рынка. Агрохолдинг полного цикла объединяет 29 сельхозпредприятий, более 700 розничных магазинов, 32 тысячи сотрудников. В перечень направлений деятельности компании входят животноводство, растениеводство, переработка сельскохозяйственной продукции, производство продуктов питания, розничная торговля и др. «Агрокомплекс» занимает второе место в России по производству молока, пятое — по сахару и шестое — по мясу, реализует обширную инвестпрограмму, активно развивает экспортное направление.