Производство валопроводов для судостроения запустили в Нижнем Новгороде

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В проект было инвестировано 50 миллионов рублей. Производство новых комплектующих для судостроения запустили в Нижнем Новгороде, сообщает корреспондент РИА «Время Н», находившийся на территории АО «ОНСС».

Ключевой особенностью данного предприятия является наличие производственных мощностей, позволяющих изготавливать корабельные (судовые) валы длиной до 20 метров. Сейчас здесь специализируются на производстве первых в России валопроводов с малошумным винтом регулируемого шага.

Срок изготовления валопровода составляет от 15 до 18 месяцев.

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Сейчас на предприятии работает уникальный для региона станок — таких машин в России лишь единицы. Станок позволяет специалистам обрабатывать цельные детали длинной до 20 метров и диаметром до 2 метров. Это крупногабаритные детали большой массы.

По словам гендиректора АО «ОНСС» Артема Лавковского, такая продукция необходима в первую очередь для кораблей Военно-морского флота. Уникальностью является сама конструкция валопровода, которая позволяет повысить экономическую эффективность корабля и позволяет ему работать в оптимальном режиме.