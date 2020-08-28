ТМХ передал Узбекистанской железной дороге пять электровозов 3ЭС5К

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Новочеркасский электровозостроительный завод (НЭВЗ, входит в состав АО «Трансмашхолдинг») передал Узбекистанской железной дороге (узб. O‘zbekiston temir yo‘llari) 5 магистральных грузовых электровозов переменного тока 3ЭС5К.

Контракт на поставку в Узбекистан электровозов был подписан в мае 2020 года.

Для узбекистанских железнодорожников были построены локомотивы самой современной модификации, с поосным регулирование силы тяги и независимым возбуждением тяговых электродвигателей. Главные преимущества электровоза 3ЭС5К с поосным регулирование силы тяги — способность работать на участках со сложным рельефом (которым отличаются железные дороги Узбекистана), возможность водить более тяжелые поезда, и как следствие, увеличение производительности локомотива.

В 2018 г. Узбекистанская железная дорога уже приобрела два локомотива 3ЭС5К.

По состоянию на 1 августа 2020 г. НЭВЗ выпустил 1067 электровозов 3ЭС5К., которые работают в 5 дирекциях тяги РЖД — Дальневосточной, Красноярской, Забайкальской, Восточно-Сибирской, Октябрьской, а также в Узбекистане. Электровозы этой серии выпускаются также в двухсекционном (2ЭС5К) и четырехсекционном исполнении (4ЭС5К); на заводе имеется опыт постройки односекционных машин (Э5К). На сегодняшний день они являются самой массовой современной серией электровозов в системе российского железнодорожного транспорта.

Трансмашхолдинг — единственный в России производитель, выпускающий всю линейку тягового подвижного состава, электровозов и тепловозов разной мощности, составности, рода тока, назначения.