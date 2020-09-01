Новые школы открылись в регионах России: обзор. Часть 3

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1. В станице Раевской под Новороссийском (Краснодарский край) 1 сентября 2020 года открыли второй корпус СОШ № 24 на 400 мест.

Сегодня дети с удовольствием зашли в современное здание, где есть компьютерный класс, зал хореографии, огромная библиотека с электронными учебниками, классы с интерактивными досками.

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2. В г. Барнаул (Алтайский край) открылась новая школа № 136. В 2020/ 2021 учебном году в ней будут учиться 1239 детей, в том числе 357 первоклассников.

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Директор МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 136» г. Барнаула Александр Шнайдер рассказал, что особенность новой школы в том, что здесь будут формировать начальное инженерное образование.

«Закуплено уникальное оборудование. В первую очередь, это робототехника для развития таких навыков у детей как конструирование, программирование, логическое мышление. В зависимости от возраста ребенка будет увеличиваться сложность заданий, будут появляться новые уникальные модели, аналогов которых в крае нет. Мы также готовы предложить новую систему трудового обучения, где наряду с традиционными формами работы, будем предлагать ребятам работу по 3-D моделированию и конструированию. Закуплен уникальный компьютерный класс, который позволит детям совершать виртуальные путешествия по всему миру и многое другое. Это все будет реализовано в рамках общеобразовательной программы», — пояснил он.

Школа построена в рамках госпрограммы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения в Алтайском крае» на 2016 — 2025 годы. Общая стоимость работ по строительству и оснащению составила 325,1 млн рублей. На пришкольной территории расположены: площадки для баскетбола, волейбола, тенниса, бадминтона, гимнастики 1-4-х и 5-11-х классов, поле для минифутбола, беговая дорожка длинной 110 м, полоса разбега и яма с песком для прыжков в длину. А также зона отдыха, где находятся площадки для подвижных игр учащихся 1-9 классов, площадка для тихого отдыха старшеклассников.

© barnaul.org

На оснащение школы выделено 84,5 млн рублей, из них почти 46 млн рублей — из федерального бюджета, 13,1 млн рублей — из краевого бюджета, 25,4 млн рублей — из городского бюджета. Школьные кабинеты оснащены современным оборудованием. Каждый учебный класс оборудован автоматизированным рабочим местом для учителя, интерактивным комплексом, наглядными пособиями, что позволяет использовать на уроке современные обучающие технологии, интерактивные программные средства. Кабинеты физики, химии, биологии, географии оснащены наборами лабораторного оборудования. Применение цифровых лабораторий позволит в полном объеме реализовать практическую часть образовательных программ, наглядно представить и смоделировать все изучаемые природные процессы.

Также школа оснащена современными комплектами робототехники для отработки профессиональных навыков сразу по 3 направлениям: механике, программированию и теории управления. Более того, учащимся уже в рамках начального и среднего образования представится возможность решать реальные практические задачи. Мастерские оборудованы как классическим оборудованием, так и суперсовременным: к ним можно отнести станок 3-D моделирования, включающий в себя полный спектр (разработку, сканирование 3-D печать.)

Школьная столовая оснащена технологическим оборудованием для организации качественного, полезного и бесплатного питания. Пищеблок рассчитан на 275 посадочных мест, оборудован профессиональными плитами, духовыми шкафами, пароконвектоматом, вытяжкой и системой вентиляции.

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3. В г. Брянск (Брянская область) открыла двери для учеников новая школа № 71, расположенная в новом микрорайоне на месте старого аэропорта. За парты учебного заведения сядут в этом году 1100 учеников.

В бывшем аэропорту Брянска 1 сентября откроется новая школа © bragazeta.ru

Учеников встретит современное учебное заведение с удобными аудиториями, спортивным залом, столовой и так далее. Здание возвели довольно быстро. Школа нужна прежде всего для тех ребят, которые живут в новом большом микрорайоне города.

© bragazeta.ru

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4. В Тюменской области в Тобольском районе 1 сентября состоялось открытие новой школы в деревне Епанчина.

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Школа рассчитана на 20 учеников.

Учебное учреждение рассчитано на 20 мест. В одноэтажном модульном современном здании обустроили игровую зону, буфет, гимнастический зал и кабинеты для учащихся и детей дошкольного возраста.

Школа стала одним из первых модульных строений, возведенных вместо старых зданий в деревянном исполнении.

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5. В г. Санкт-Петербург на Комендантском проспекте открылась школа № 573.

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Школа № 573 — это первая школа, построенная в ЖК «Чистое небо». Она рассчитана на 1100 мест. В это 1 сентября образовательное учреждение открыло двери для 862 первых ученика — с 1 по 8 класс. Всего за парты сядут 210 первоклассников.

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6. В Новосибирской области в г. Бердск в Южном микрорайоне открыт второй корпус лицея № 6 распахнул на 900 учеников.

Строительство новой школы в Бердске идет с опережением графика © i.ytimg.com

Занятия у младших школьников и старшеклассников будут проходить в разных блоках. Одна из главных особенностей планировки — просторные рекреационные холлы. На переменах там планируют проводить мастер-классы. Спортивный зал — гигантский, размером с футбольное поле. Его площадь — полторы тысячи квадратных метров. Для зрителей есть трибуна, за матчем можно наблюдать со второго этажа.

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Продолжение следует…