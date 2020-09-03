В Красной Поляне открылся центр функциональной медицины

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В сочинской Красной Поляне начал работу новый центр функциональной медицины, который оснащен самым современным диагностическим оборудованием и использует передовые научные разработки. В центре доступно бронирование по четырём программам оздоровления. В условиях благоприятного климата и чистого горного воздуха гости смогут пройти диагностику и лечебно-оздоровительный курс по программе, рекомендованной врачами на основании результатов исследования.

В курс включены специальное сбалансированное питание, разные активности — от скандинавской ходьбы до тренировок в бассейне, посещение термальных зон спа-центров, массажные сеансы, физиотерапевтические процедуры, инфузионная терапия и другие лечебно-оздоровительные мероприятия.

— Всего в крае сейчас работает около 200 санаториев и пансионатов с лечением. Все организации имеют современную медицинскую базу, которая позволяет заниматься лечением и профилактикой широкого круга заболеваний, укреплять здоровье и иммунитет. Ежегодно санатории разрабатывают и внедряют новые современные программы лечения и оздоровления, модернизируют оборудование. Сегодня наш санаторно-курортный комплекс — один из ведущих в России, — прокомментировали в Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани.