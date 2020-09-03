Волгоградский завод буровой техники возобновил выпуск противоаварийного оборудования

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Впервые после вынужденного шестилетнего простоя на заводе приступили к изготовлению превентора. Это оборудование для перекрытия нежелательных потоков газа или нефти.

Сегодня предприятие возрождается, поэтапно восстанавливая цеха и расширяя выпуск востребованной продукции. По информации пресс-службы ВЗБТ, весь цикл работ по производству превенторов сосредоточен в цехе инструмента и оснастки, где производят детали из стальных заготовок, проводят чистку, шлифовку и сборку оборудования. Затем его испытывают в специальной камере высокого давления. Коллектив планирует выпускать два вида превенторов, все комплектующие для них делают из жаропрочной релаксационностойкой стали, которую применяют для бурового машиностроения.

Также недавно были запущены две машины газовой резки и станки обработки металлов. Отметим, что данные машины являются в своем роде уникальным оборудованием. Они предназначены для раскроя больших листов стали шириной до двух и длиной до шести метров, и толщиной до 110 мм. Площадь каждой установки составляет 12 квадратных метров и работают они под с программным управлением.

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Волгоградский завод буровой техники из-за неэффективного менеджмента прежнего руководства был доведен до банкротства и вынужденно простаивал шесть лет. В начале 2020 года он стал промышленной площадкой «Корпорации Красный Октябрь», в мае состоялся запуск ВЗБТ.

Предприятие сохранило свое основное направление деятельности — производство буровых установок и комплектующих к ним, кроме того, осваивает рынок металлоконструкций. В частности, уже завершен заказ на изготовление вышек сотовой связи. В настоящее время идет работа над конструкциями для ФОКа, а также основы для пешеходной эстакады на реконструируемой Центральной набережной г. Волгограда.