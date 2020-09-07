В Нижнекамске ввели в эксплуатацию газопровод высокого давления

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Состоялась церемония запуска газопровода высокого давления ГРС № 2 «Елабуга Центральная — ПАО «Нижнекамскнефтехим». Новый газопровод высокого давления от г. Елабуги до ПАО «Нижнекамскнефтехим» протяженностью 30 км был проложен за 17 месяцев.

Стоимость строительства составила 4,3 млрд рублей. С целью минимизации воздействия на окружающую среду и сокращения сроков строительства 2,7 км газопровода, включая подводные участки, построено по уникальной технологии Direct Pipe — методом микротоннелирования.

Ввод данного газопровода стал завершающим этапом масштабного проекта Группы ТАИФ по повышению надежности газоснабжения предприятий Группы, находящихся в Нижнекамском промышленном узле (НПУ).

Первым этапом стал запуск в конце 2015 года газопровода от ГРС № 2 «Город Нижнекамск» до строящегося Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков (КГПТО) ТАИФ-НК и последующая реализация мероприятий по закольцеванию газопроводов между ПАО «Нижнекамскнефтехим», Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) АО «ТГК-16» и АО «ТАИФ-НК». Это позволило обеспечить возможность обеспечения газоснабжения предприятий при отключении одной из двух газораспределительных станций, питающих Нижнекамский промузел. Вторым этапом стало строительство нового газопровода от ГРС № 2 «Елабуга Центральная».

Новый газопровод обеспечит поставку необходимых дополнительных объемов природного газа для развития предприятий Нижнекамского промышленного узла в объеме до 4 млрд кубических метров в год. Кроме того, будет обеспечено резервирование газоснабжения НПУ и г. Нижнекамска от двух независимых источников, а в период ограничений газоснабжения появляется возможность не использовать мазут на Нижнекамских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2.

Необходимость в новом трубопроводе возникла в связи с тем, что в силу роста промышленного комплекса НПУ и соответственно увеличения потребления природного газа, была исчерпана пропускная способность магистрального газопровода — отвода на Нижнекамский промышленный узел ООО «Газпром трансгаз Казань». В период максимальных нагрузок, особенно в осенне-зимний период, действующий газопровод не покрывал текущих потребностей предприятий промышленного узла и Нижнекамского района, что приводило к сжиганию резервного топлива (мазута) на электростанциях, расположенных в НПУ. Кроме того, в случае его повреждения, в отсутствие резерва, существовала угроза полного прекращения газоснабжения всего НПУ и г. Нижнекамска.

Также не могли быть обеспечены газом новые реализуемые и планируемые к реализации производства. С учетом развития предприятий НПУ, включая Группу ТАИФ, необеспеченный спрос перспективных инвестиционных проектов природным газом к 2025 году составит более 3 млрд кубических метров. В 2025 году, по сравнению с 2009 годом, плановое потребление природного газа предприятиями Группы ТАИФ в г. Нижнекамске увеличится почти втрое. К этому времени планируется ввести производства технического углерода, метанола, этиленовый комплекс (ЭП-600) и ряд других.

Ввод нового газопровода позволит продолжить дальнейшее развитие и модернизацию предприятий энергетики, нефтехимии и нефтепереработки, расположенных в Нижнекамском промышленном узле и одновременно, с исключением из топливного баланса мазута в период отрицательных температур наружного воздуха, улучшить состояние экосистем национального парка Нижней Камы, и в целом экологию Нижнекамского и Елабужского районов.

Строительство нового газопровода-отвода на Нижнекамский промышленный узел выполнило ООО «Газотранспортная компания». Подрядчиками строительства выступили: ООО «ТАИФ-СТ», ДОАО «Газпроектинжиниринг», ООО «Геоконсалтинг», ОАО «Татнефтепроводстрой», ООО «Биотех», ООО НПП «ГКС».

ПАО «Нижнекамскнефтехим» — одна из крупнейших нефтехимических компаний в Восточной Европе, занимает ведущие позиции среди отечественных производителей синтетических каучуков, пластиков и этилена. Входит в группу компаний «ТАИФ». Компания основана в 1967 г., основные производственные мощности расположены в г. Нижнекамске, Республика Татарстан. В номенклатуре выпускаемой продукции более 120 наименований. Продукция акционерного общества экспортируется в 50 стран Европы, Америки и Юго-Восточной Азии. Доля экспорта в общем объеме продукции составляет около 50%.

ООО «Газотранспортная компания» входит в группу компаний ТАИФ. Осуществляет регулируемую деятельность по предоставлению услуг промышленным потребителям по транспортировке природного газа по собственной газотранспортной сети. Основными потребителями услуг являются предприятия Группы ТАИФ