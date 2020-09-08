На ЭП-600 смонтирована последняя, 17-я колонна из крупнотоннажного оборудования

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На строительной площадке нового олефинового комплекса ЭП-600 ПАО «Нижнекамскнефтехим» смонтирована последняя, 17-я единица крупнотоннажного оборудования — реактор гидрирования. Он предназначен для очистки этан-этиленовой фракции от ацетилена. Несмотря на скромные габариты, вес оборудования — 170 тонн.

Установкой последней единицы крупнотоннажного оборудования на стройке ЭП-600 занималась компания «Mammoet». Монтаж производился при помощи специального крана DEMAG CC грузоподъемностью 1,6 тыс. тонн. Работы велись точно по спланированному графику.

Предпоследнюю, 16-ю колонну высотой 66 метров и весом 150 тонн смонтировали 3 сентября. Колонна отпарки растворителя DA076-01 предназначена для отделения углеводородов C4 от растворителя, а также отделения ацетиленов C4 в боковой фракции.

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Все крупнотоннажное оборудование изготовлено в Южной Корее и доставлено в Нижнекамск по водному пути.

Новый завод ЭП-600 позволит дополнительно ежегодно выпускать 600 тыс. тонн этилена, а также — пропилен, бензол, бутадиен.

Реализацией проекта «Нижнекамскнефтехим» занимается совместно с немецким концерном «Линде», базовое соглашение с которым было подписано в июне 2017 года в Санкт-Петербурге. Главным подрядчиком строительно-монтажных работ стала турецкая компания «Гемонт».

Комплекс не окажет вредного воздействия на окружающую среду — это подтверждают положительные заключения государственной экологической и главной государственной экспертизы. Собственные локальные очистные сооружения снизят потребление воды из Камы: технологическая вода будет очищена и повторно использована на заводе.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» — одна из крупнейших нефтехимических компаний в Восточной Европе, занимает ведущие позиции среди отечественных производителей синтетических каучуков, пластиков и этилена. Входит в группу компаний «ТАИФ». Компания основана в 1967 г., основные производственные мощности расположены в г. Нижнекамске, Республика Татарстан. В номенклатуре выпускаемой продукции более 120 наименований. Продукция акционерного общества экспортируется в 50 стран Европы, Америки и Юго-Восточной Азии. Доля экспорта в общем объеме продукции составляет около 50%.