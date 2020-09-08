В Перми открыт новый инженерно-технический центр завода «Редуктор-ПМ»

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АО «Редуктор-ПМ» (холдинг «Вертолеты России») — крупнейшее предприятие в России по производству вертолетных редукторов и трансмиссий. Именно редукторы передают мощность от двигателей и задают нужную скорость оборотов и направление вращения винтов. Также в Перми делают агрегаты авиационных двигателей ПС-90А, двигателей для газотурбинных установок, испытательное стендовое оборудование.

Для увеличения производственной мощности на предприятии построен инженерно-технический центр. 31 августа «Редуктор-ПМ» отметил 25-летний юбилей, к этой дате была приурочена церемония открытия.

Инженерный центр обеспечит конструкторов хорошими условиями труда, даст импульс для профессионального роста и станет основой для производства новых изделий. На форуме «АРМИЯ 2020» был подписан контракт с Министерством обороны на создание нового вертолета. Редуктор спроектируют и соберут в Перми.

В 2019 году завершился проект по строительству новой производственной площадки, куда был перемещен весь сборочно-испытательный комплекс, а также административные здания «Редуктор-ПМ». Бюджет инвестпроекта составил 2,7 млрд. рублей. За счет средств займа было модернизировано гальваническое производство, внедрены аддитивные технологии, закуплено оборудование. Также в рамках проекта установлены стенды для испытаний трансмиссий, что позволяет обеспечить полный цикл производства продукции в рамках одной производственной площадки.

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В настоящее время на предприятии реализуется проект по разработке и освоению производства редукторов для вертолетов семейства «Ка». Он завершится в 2022 году. Общий бюджет проекта составил 788 млн рублей. В рамках проекта ведется реконструкция и техническое перевооружение стендовой базы для испытаний агрегатов трансмиссии, строительство нового производственного и инженерно-технического корпусов, закупается необходимое оборудование.

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