КАМАЗ передал партию газовых городских автобусов столице Татарстана

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9 сентября в столице Татарстана состоялась церемония передачи автобусов производства ПАО «НЕФАЗ», дочернего предприятия «КАМАЗа» в Башкирии, в адрес мэрии Казани. Первая партия из 23 городских рестайлинговых низкопольных автобусов НЕФАЗ-5299-40-57, работающих на компримированном природном газе, поставлена в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В общей сложности в течение сентября-октября 2020 года двум перевозчикам Казани — МУП «ПАТП-2» и МУП «ПАТП-4» — в рамках реализации Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет поставлено 53 экологичных автобуса НЕФАЗ.

НЕФАЗ-5299-40-57 — это рестайлинговый городской низкопольный автобус с двигателем Weichai, работающим на компримированном природном газе. Пассажировместимость автобуса — 80 человек, мест для сидения — 28, восемь из которых предназначены для приоритетных категорий граждан. Автобус оснащён автоматической коробкой передач ZF, независимой передней подвеской, обеспечивающей плавность хода. Наружная обшивка кузова изготовлена по новой технологии, из композитных материалов, что обеспечивает полную защиту от коррозии. Для комфорта пассажиров предусмотрен просторный салон с широкой накопительной площадкой, удобные поручни с кнопками вызова водителя. Автобус оснащён аппарелью для перевозки маломобильных граждан и пассажиров с детьми. При разработке автобуса большое внимание уделено оборудованию рабочего места водителя: кресло водителя на пневмоподвеске, эргономичная панель приборов.

С учётом индивидуальных требований ПАТП Казани поставленные автобусы окрашены в красный цвет. Также по требованию заказчика модернизирована конструкция сервисных люков, в комплектацию включены шесть форточек, система отопления с конвектором на накопительной площадке и дополнительный отопитель в кабине водителя.