В Тверской области дан старт строительству завода по производству продуктов питания
9 сентября в Тверской области заложен камень на месте, где за два года будет построен новый завод по производству продуктов питания.
ООО «Орион Интернейшнл Евро» — головная компания группы «Орион» в России. Офисы корейской компании открыты более чем в 60 странах мира. В нашей стране производства расположены в Новосибирске и Твери.
Объект строится в Калининском районе Тверской области, у деревни Кривцово Никулинского сельского поселения. Планируется, что к 2026 году здесь будут работать почти 350 человек.
На первом этапе компания планирует запустить 7-8 производственных линий с различными видами кондитерских изделий. Предполагается, что объект будет введён в эксплуатацию в декабре 2022 года, после чего начнётся строительство трёх производственных зданий.
Общая стоимость инвестпроекта оценивается в 5 млрд рублей.
Регион помог компании «Орион» приобрести земельный участок недалеко от автодороги М-10 «Россия». К предприятию будет вести подъездная дорога — из региональной казны на её строительство планируется выделить 65 миллионов рублей. Компания также сможет получить субсидии по налогам на имущество и на прибыль.
Цифра бюджетной поддержки по этому направлению за 5 лет может составить более 340 миллионов рублей. Поддержка инвестора — это долгосрочное вложение. Запланировано, что компания перечислит в региональную казну за тот же период более 850 миллионов рублей налоговых отчислений.
С компанией «Орион» подписано соглашение о сотрудничестве в рамках реализации проекта строительства второго завода в Тверской области.
Завод в Твери, который производит до 7 тысяч тонн кондитерских изделий в год, начал работу в 2006 году, объём инвестиций — 40 миллионов долларов США. Создано более 330 рабочих мест.
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