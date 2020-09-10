В Тверской области дан старт строительству завода по производству продуктов питания

© vedtver.ru

9 сентября в Тверской области заложен камень на месте, где за два года будет построен новый завод по производству продуктов питания.

ООО «Орион Интернейшнл Евро» — головная компания группы «Орион» в России. Офисы корейской компании открыты более чем в 60 странах мира. В нашей стране производства расположены в Новосибирске и Твери.

Объект строится в Калининском районе Тверской области, у деревни Кривцово Никулинского сельского поселения. Планируется, что к 2026 году здесь будут работать почти 350 человек.

На первом этапе компания планирует запустить 7-8 производственных линий с различными видами кондитерских изделий. Предполагается, что объект будет введён в эксплуатацию в декабре 2022 года, после чего начнётся строительство трёх производственных зданий.

Общая стоимость инвестпроекта оценивается в 5 млрд рублей.

Регион помог компании «Орион» приобрести земельный участок недалеко от автодороги М-10 «Россия». К предприятию будет вести подъездная дорога — из региональной казны на её строительство планируется выделить 65 миллионов рублей. Компания также сможет получить субсидии по налогам на имущество и на прибыль.

Цифра бюджетной поддержки по этому направлению за 5 лет может составить более 340 миллионов рублей. Поддержка инвестора — это долгосрочное вложение. Запланировано, что компания перечислит в региональную казну за тот же период более 850 миллионов рублей налоговых отчислений.

С компанией «Орион» подписано соглашение о сотрудничестве в рамках реализации проекта строительства второго завода в Тверской области.

Завод в Твери, который производит до 7 тысяч тонн кондитерских изделий в год, начал работу в 2006 году, объём инвестиций — 40 миллионов долларов США. Создано более 330 рабочих мест.

© vedtver.ru

© vedtver.ru

© vedtver.ru

© vedtver.ru