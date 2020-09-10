Новые ледовые арены открыты в регионах

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5 сентября 2020 года в Стародубе состоялось открытие ледового дворца — это значимое событие не только для Стародубского района, но и для всей Брянской области.

Строительство ледового дворца — это огромная работа, выполненная в очень короткий срок, менее года. Право сыграть первый матч на новом льду получили хоккейные команды «Красные звезды» и сборная правительства Брянской области.

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http://adminsta...on.ru/node/4172

ХМАО-Югра

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Строительство современного спортивного комплекса «Урай Арена» с хоккейным кортом началось в 2018 году. Общая площадь объекта — 2 тысячи квадратных метров. Корт построен с учетом всех международных стандартов. При строительстве ледовой арены был соблюден профессиональный стандарт для хоккейного поля: 60×30 метров. На балконе и трибуне спорткомплекса смогут разместиться около 100 зрителей. На первом этаже здания расположено универсальное ледовое поле с искусственным льдом для занятий хоккеем с шайбой, фигурным и массовым катанием.

Открытие крытого хоккейного корта «Урай Арена» © gov.admhmao.ru

Открытие крытого хоккейного корта «Урай Арена» © gov.admhmao.ru

Арена имеет круглогодичную ледовую площадку и тренажерный зал. Здесь будут проводиться занятия хоккеем и фигурным катанием, по массовому катанию. Также на базе корта планируется создать ночную хоккейную лигу Урая.

https://ugra-ne...otkryli_v_urae/

https://gov.admhmao.ru/vse-novosti/4616464

Санкт-Петербург

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В Петербурге теперь есть крытый каток с искусственным льдом, предназначенный для занятий керлингом. На не смогут тренироваться сборные России, занимающиеся этим видом спорта.

В Петербурге торжественно открыли центр керлинга © nevasport.ru

До сегодняшнего дня в Петербурге была только одна дорожка для профессиональных занятий керлингом. Сейчас же в центре шесть дорожек в помещении на 6,5 тыс. квадратных метров, что позволяет тренироваться сразу множеству спортсменов. В помещении держится температура 11 градусов.

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https://spbdnev...a-dlya-kerlinga

https://nevnov....-centr-kerlinga